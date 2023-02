Robuste Konjunkturdaten und die steigenden Ölpreise setzten am Freitag an den US-Börsen die Technologiewerte weiter unter Druck. Der US-Konsumklima-Index der Universität Michigan legte für den Februar stärker als erwartet zu und erreichte den höchsten Stand seit einem Jahr. Wegen der westlichen Sanktionen hatte Russland am Freitag angekündigt, die Ölförderung zu reduzieren und damit einen Preisschub bei den Ölnotierungen ausgelöst. Aufgrund der Inflationssorgen sank der Nasdaq 100 um 0,62 % auf 12.304 Punkte. Der Dow Jones (+0,50 % auf 33.869 Punkte) und der S&P 500 (+0,22 % auf 4.090 Punkte) konnte sich dagegen nach den jüngsten Verlusten stabilisieren. An den deutschen Börsen steht heute Morgen die Aktie von Tui im Fokus. Die Aktionäre des Reisekonzerns sollen morgen auf der virtuellen Hauptversammlung über einen Kapitalschnitt im Verhältnis von 10 zu 1 abstimmen. Anschließend soll das Kapital um bis 1,8 Mrd. € erhöht werden. Es wäre die die vierte Kapitalerhöhung in den letzten Jahren. Der Dax zeigte sich heute Morgen zur Eröffnung mit einem Plus von 0,09 % auf 15.322 Punkte recht stabil.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Diese Gold-Aktie müssen Sie sich ansehen! Macht es Sinn jetzt noch auf Gold zu setzen? Ein klares Ja! Am besten mit einem Wert, der noch richtig viel Potential verspricht. Börsenprofi Marcel Torney hat den neuen Gold-Aktien-Kracher für Sie analysiert.