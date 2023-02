Den angepeilten Milliardengewinn hat die COMMERZBANK 2022 ziemlich sicher erreicht. Nun will sie wieder zurück in die erste Reihe der Börsenliga - in den DAX. Um die Rückkehr (nach fast viereinhalb Jahren) zu beschleunigen, hatte das Institut bereits Ende Januar Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Am kommenden Donnerstag (16.2.) legt die COMMERZBANK nun die detaillierte Bilanz für 2022 vor, am Abend des folgenden Tages will die DEUTSCHE BÖRSE bekanntgeben, wer für LINDE in den DAX nachrückt. Die Zahlen sprechen für die COMMERZBANK. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



