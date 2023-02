Linz (www.anleihencheck.de) - Letzten Freitag wurden sowohl in der Tschechischen Republik, als auch in Ungarn die Teuerungsrate für den Monat Januar veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Obwohl in beiden Ländern die Inflationsrate stark angestiegen sei (CZK (Tschechische Krone) +1,7%, HUF (Ungarischer Forint) +1,2%), seien die Wechselkurse nicht fundamental beeinflusst worden. Ein Grund für die steigenden Verbraucherpreise sei die Aufhebung der Preisbegrenzung für Treibstoff, sowie steigende Preise für Dienstleistungen. Dennoch werde angenommen, dass sowohl die Tschechische Krone, als auch der Forint ihre Tendenz zur Aufwertung beibehalten würden. (13.02.2023/alc/a/a) ...

