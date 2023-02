Der belgische Ladeninfrastruktur-Anbieter Blue Corner wird in den kommenden Jahren schrittweise 280 Ladepunkte für Elektroautos an Geschäfts- und Konferenzzentren in Brüssel, Antwerpen und Lüttich installieren, betreiben und warten. Das sieht ein nun geschlossener Zehn-Jahres-Vertrag von Blue Corner mit dem Veranstaltungsunternehmen BluePoint vor. Trotz der ähnlichen Namen gibt es keine Verbindung ...

