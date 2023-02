Renault und Nissan investieren rund 600 Millionen US-Dollar in Indien, um in ihrem gemeinsamen Werk in Chennai sechs neue Modelle zu produzieren. Darunter befinden sich auch die beiden ersten Elektroautos, die Renault und Nissan in Indien fertigen werden. Die beiden Stromer werden im A-Segment angesiedelt sein und sollen auch exportiert werden. Weitere Eckpunkte z den Modellen nennen die Partner nicht. ...

