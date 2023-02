Bitcoin und Co. sind zwar noch nicht völlig ins Bodenlose abgerutscht. So viel Hype wie in den Jahren 2020 und 2021 erfährt das Thema aber auch nicht mehr. Zu jener Zeit kündigte PayPal noch einen eigenen Stablecoin an, der durch den US-Dollar gestützt werden sollte. Medienberichten zufolge wurden die Arbeiten daran aber nun zunächst auf Eis gelegt.Laut einem Bericht des Nachrichtendienstes "Bloomberg" berichten Insider über diverse Gründe für diese Entscheidung seitens PayPal (US70450Y1038). Zum einen haben strengere ...

