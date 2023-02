München (ots) -Am 11. Februar 2023 traten die neugewählten 180 Delegierten der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) im MOC - Event Center Messe München zu ihrer konstituierenden Vollversammlung zusammen, um das Präsidium, sechs Vorstandsmitglieder, 39 Abgeordnete zum Deutschen Ärztetag sowie die Mitglieder für zahlreiche Gremien zu wählen. Die neu beginnende Amtsperiode dauert fünf Jahre.Die BLÄK-Delegiertenversammlung wählte den bisherigen Amtsinhaber, Dr. Gerald Quitterer (66), Facharzt für Allgemeinmedizin, erneut zum Präsidenten. 1. Vizepräsident wurde wieder der Facharzt für Chirurgie, Dr. Andreas Botzlar (55) aus Murnau. Dr. Marlene Lessel (65), Fachärztin für Pathologie aus Kaufbeuren komplettiert als 2. Vizepräsidentin das BLÄK-Präsidium.In den Vorstand, der aus dem Präsidenten, den beiden Vizepräsidenten und den Vorsitzenden der acht ärztlichen Bezirksverbände (ÄBV) besteht, wurden sechs weitere Mitglieder aus der Mitte der Delegierten gewählt. Die Delegierten votierten für: Dr. Hans-Erich Singer, Dr. Melanie Rubenbauer-Beyerlein, Dr. Ariane Kunstein, Dr. Florian Gerheuser, Dr. Melanie Kretschmar und Guido Judex.Die geborenen Mitglieder aus den ÄBV sind: Dr. Markus Beck, Vorsitzender ÄBV Schwaben, Dr. Otto Beifuss, Vorsitzender ÄBV Oberfranken, Dr. Karl Breu, Vorsitzender ÄBV Oberbayern, Dr. Heidemarie Lux, Vorsitzende ÄBV Mittelfranken, Dr. Irmgard Pfaffinger, Vorsitzende Ärztlicher Kreis- und Bezirksverband München, Dr. Christian Potrawa, Vorsitzender ÄBV Unterfranken, Dr. Gert Rogenhofer, Vorsitzender ÄBV Oberpfalz und Dr. Wolfgang Schaaf, Vorsitzender ÄBV Niederbayern.Die Delegiertenversammlung ist die Vollversammlung der über 93.000 Ärztinnen und Ärzte in Bayern. Die Versammlung, das Ärzteparlament Bayerns, die 180 Delegierten der 63 Ärztlichen Kreisverbände und der sechs medizinischen Fakultäten der Landesuniversitäten tritt mindestens einmal jährlich zum Bayerischen Ärztetag zusammen.Die Wahlergebnisse sind nachzulesen auf der Homepage der BLÄK unter www.blaek.de und in der März-Ausgabe des Bayerischen Ärzteblatts print und online.Pressekontakt:Bayerische LandesärztekammerPressestelleDagmar NedbalMühlbaurstraße 1681677 MünchenTelefon: 089 4147-268Fax: 089 4147-202E-Mail: presse@blaek.dewww.blaek.deOriginal-Content von: Bayerische Landesärztekammer (BLÄK), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55210/5439508