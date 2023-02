In Dubai sollen ab 2027 nur noch elektrifizierte Taxis fahren. Das sieht ein nun von der Roads and Transport Authority (RTA) in Dubai verabschiedeter Plan vor. Aktuell sind 72 Prozent der 11.371 Taxis in Dubai Hybridfahrzeuge. Kurzer Rückblick: Die ersten Elektrifizierungs-Schritte des Emirats im Taxi-Sektor gehen auf das Jahr 2017 zurück. Seinerzeit gab die Roads and Transport Authority für das Jahr ...

