Frankfurt am Main, 13.02.2023 (pta/13.02.2023/12:09) - Die Ferax Capital AG (WKN: A2LQ71, ISIN: DE000A2LQ710), eine Beteiligungsgesellschaft mit neuem Fokus auf Investitionen im Campingbereich im DACH-Raum, kann den planmäßigen Verlauf der Integration der Camping Lodge Gruppe berichten. Die Konsolidierung der vorläufigen Geschäftszahlen per 31.12.2022 zeigt ein Eigenkapital von EUR 11,30 Mio. sowie ein EBITDA von EUR 3,82 Mio. Die campingfremden Investitionen der Ferax Capital AG werden weiter abgeschmolzen, um mit den freiwerdenden Mitteln hauptsächlich Campingplätze in Deutschland zu erwerben.

Die Integration der Camping Lodge AG und deren Geschäft konnte bereits weitgehend abgeschlossen werden. Insbesondere wurden die Administration und die Finanzabteilung so koordiniert, dass die Gesellschaft in der Lage sein wird, die in der Camping Lodge vorhandenen internen Kontroll- und Management-Informationssysteme auch auf der Ebene der Gruppe einzusetzen. Dafür hat die Camping Lodge ihr Geschäftsjahr mit demjenigen der Ferax Capital AG harmonisiert und auf das Kalenderjahr umgestellt.

Dies hat eine erste Konsolidierung der vorläufigen Geschäftszahlen per 31.12.2022 erlaubt. Die konsolidierte Bilanz weist eine Bilanzsumme von EUR 26,15 Mio. mit einem Eigenkapital von EUR 11,30 Mio. oder EUR 2,97 pro Aktie auf. Das operative EBITDA beläuft sich auf EUR 3,82 Mio., mithin EUR 1.01 pro Aktie.

Mit der Übernahme der Camping Lodge AG, hat die Ferax Capital AG auch die Akquisitionspipeline in Deutschland sowie das dazugehörende Expansionskonzept erworben. Diese wurden nun direkt auf die Ferax Capital AG übertragen. Im Gegenzug hat die Ferax Capital AG entschieden, ihre noch bestehenden Finanzbeteiligungen vollständig abzuschmelzen und die freiwerdenden Mittel komplett in die Entwicklung des Campinggeschäftes im DACH-Raum zu investieren. Dazu gehören die Übernahme der ersten Campingplätze in Deutschland sowie der Aufbau eines Service-Centers für die ganze Campinggruppe.

Konsequenterweise wird die Ferax Capital AG an der kommenden Hauptversammlung deshalb nicht nur die Wahl von je einem Tourismus- und Governance-Experten in den Aufsichtsrat vorschlagen, sondern auch die Berufung der beiden Gründer der Camping Lodge, René Müller und Jan Vyskocil, in den Vorstand der Gruppe sowie eine Namensänderung in lodgyslife ag den Aktionären zur Wahl stellen. Weitere Details werden in der zeitnah zu veröffentlichenden Einladung zur Hauptversammlung publiziert werden.

Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Ferax Capital AG Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Ferax Capital AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Ferax Capital AG dar.

