Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE, kommentiert wöchentlich, was die Märkte bewegt.In seinem aktuellen CIO View befasse er sich mit der steigenden Attraktivität von Anleihen."In einmütiger Gleichzeitigkeit haben die beiden großen Notenbanken, die EZB in Europa und die FED in den USA, zuletzt nicht nur ihre Leitzinsen heraufgesetzt, sondern auch den Weg für ihre weitere Geldpolitik vorgezeichnet. ?Diese Zinsschritte waren an den Märkten in dieser Höhe erwartet worden. Allerdings, und das ist etwas ungewöhnlicher, hat sich die EZB recht deutlich darauf festgelegt, dass auf der Ratssitzung am 16. März 2023 mit großer Wahrscheinlichkeit eine weitere Erhöhung in gleicher Höhe folgen wird. In der Pressemitteilung hatte die EZB zudem bekräftigt, dass sie an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalte und die Zinsen "deutlich und in einem gleichmäßigen Tempo anhebt". ...

