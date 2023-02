Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Ein Investment in deutsche Blue Chips hat sich in den letzten neun Jahren mehr als gelohnt: Ein durchschnittlicher Ertrag von 6,8% p.a. war im DAX zu erzielen, so Patrick Hussy, CEFA, Geschäftsführer von sentix Asset Management, im Kommentar zum sentix Fonds Aktien Deutschland (ISIN DE000A1J9BC9/ WKN A1J9BC). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...