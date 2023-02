(shareribs.com) Vancouver 13.02.2023 - Nano One Materials hat aus einem Topf der kanadischen Regierung Fördermittel in Höhe von 10 Mio. CAD erhalten. Damit soll der Umbau der Anlage in Candiac hin zum Pilotprojekt des Unternehmens beschleunigt werden. Die Profiteer-Empfehlung Nano One hat am 13. Februar mitgeteilt, von Sustainable Development Technologies Canada nicht rückzahlbare Fördermittel in ...

