Nicht nur Banken bieten Tagesgeldkonten an, auch Versicherungen setzen auf solche Produkte. Wie die Cosmos Direkt. Von der Cosmos Direkt, dem größten Direktversicherer in Deutschland, gibt es ein Tagesgeldkonto. Im Vergleich zu anderen Angeboten fällt die Verzinsung dabei aber auf den ersten Blick eher mau aus. Während bei einigen Tagesgeldern Zinssätze von über zwei Prozent erzielt werden können, zahlt die Cosmos Direkt mit Sitz in Saarbrücken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...