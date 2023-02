Düsseldorf/Westerrönfeld (ots) -An diesem Wochenende ist gefühlt halb Westerrönfeld auf den Beinen: Auf dem Sportplatz versammeln sich zahlreiche Monatsgewinner*innen zur großen Lotterie-Party. Der Grund: Glücksbote Felix Uhlig hat den Februar-Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen Euro überreicht. Eine Frau hat besonderen Grund zum Jubeln, denn sie alleine sahnt 700.000 Euro ab. Und das Beste: Auch der gute Zweck gewinnt immer, denn dank aller Teilnehmer*innen in Schleswig-Holstein konnte die Soziallotterie in dem Bundesland bereits 160 soziale und grüne Projekte mit fast sechs Millionen Euro fördern.Den Weg in den Kreis Rendsburg-Eckernförde musste das Team der Deutschen Postcode Lotterie nicht heraussuchen: Vor sechs Jahren war es hier schon einmal auf Glücksmission, als es im März 2017 Monatsgewinnerin Sybille* aus Osterrönfeld überraschte. Nun hat sich Fortuna das nur drei Kilometer entfernte Westerrönfeld ausgesucht. Ganz nach dem Motto "Wiedersehen macht Freude" hat Glücksbote Felix Uhlig an diesem Samstag zahlreichen Glückspilzen persönlich die frohe Kunde des Februar-Monatsgewinns in Höhe von 1,4 Millionen Euro überbracht.Den Mega-Gewinn möglich macht Michaelas* gezogener Postcode 24784 DZ, der ihr - weil sie die einzige Losinhaberin in diesem Postcode ist - satte 700.000 Euro beschert. In der dazugehörigen Postleitzahl 24784 (aber mit einem anderen Straßenkürzel) freuen sich insgesamt weitere 119 Gewinner*innen mit insgesamt 156 Losen über ebenfalls 700.000 Euro, was 4.487 Euro je Los entspricht, bei drei Losen entsprechend stolze 13.461 Euro."700.000?! Ich muss mich erst einmal setzen."Als Glücksbote Felix Uhlig an Michaelas Haustür klingelt, nimmt sie mit zittrigen Händen den großen, goldenen Umschlag entgegen. "Ich bin so aufgeregt", sagt die 56-Jährige und wird dabei von ihrem Ehemann Matthias* gestützt. Als sie den Scheck herauszieht und die Summe liest, entfährt es ihr mit Tränen in den Augen: "700.000 Euro?! Ich muss mich erst einmal setzen und das sacken lassen."Beim anschließenden Gewinnerfest, bei dem sich auf dem Sportplatz in Westerrönfeld zahlreiche der weiteren Gewinner*innen versammeln, berichtet Michaela von ihrem großen Wunsch: "Seit meinen Jugendjahren träume ich davon, eine große Irland-Rundreise zu machen. Das werde ich nun definitiv realisieren", sagt sie und umarmt dabei Ehemann Matthias.Schleswig-Holstein im Postcode-GlückEine, die Michaelas Gefühlswelt sehr gut nachvollziehen kann, ist Sybille**, die auf dem Sportplatz in Westerrönfeld kräftig mitfeiert. Vor sechs Jahren war das Team in Rot im nur drei Kilometer entfernten Osterrönfeld und überreichte ihr dank ihres gezogenen Postcodes 24783 DR den damaligen Höchstgewinn von 250.000 Euro. Sybilles ganze Geschichte lesen Sie hier (https://www.postcode-lotterie.de/ergebnisse/artikel/03-maerz-2017-24783-osterroenfeld-schleswig-holstein). Übrigens: Die Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Schleswig-Holstein konnten sich seit 2016 bereits über sechs Monatsgewinne freuen."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn nicht nur die Gewinner*innen in Westerrönfeld können sich freuen - alle Teilnehmer*innen in Schleswig-Holstein machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits fast sechs Millionen Euro für rund 160 soziale und grüne Projekte bereitgestellt werden. Darunter auch ein Projekt des Kreisverbands Rendsburg-Eckernförde des Deutschen Roten Kreuzes, bei dem im Rahmen eines Kinderhilfsfonds die Auswirkungen von Armut und Teilhabe bei Kindern und Jugendlichen gemildert werden, unter anderem durch die Bereitstellung von Schulfrühstück und Mittagessen, Klassenfahrten mit Taschengeld, Bekleidung und Schulmaterial.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren *Vornamen oder einem **Pseudonym genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 150 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Der erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, wie George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Rafael Nadal, Nadia Murad, und Toni Kroos und Katarina Witt. Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie ist Kai Pflaume.