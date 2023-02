Die zweitgrößte deutsche Privatbank legt am Donnerstag Jahreszahlen vor. Und die Deutsche Börse entscheidet einen Tag später über Linde-Nachfolger im DAX. Kann die Commerzbank wieder in die höchste deutsche Börsenliga einziehen? Es könnte die Woche der Commerzbank werden: An diesem Donnerstag bringt das Geldhaus Zahlen für das Geschäftsjahr 2022. Bereits Ende Januar hat die zweitgrößte deutsche Privatbank für 2022 einen operativen Gewinn von 3,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...