Bei fashionette gibt es Veränderungen an der Spitze. Die Vorstände Georg Hesse (CEO) und Thomas Buhl (CTO) treten Ende Februar ab. Neues Vorstandsmitglied wird Dominik Benner, der CEO von The Platform Group. The Platform Group ist zugleich seit Dezember 2022 Mehrheitsaktionär von fashionette. Geplant ist seitdem, fashionette in eine Luxusplattform ...

