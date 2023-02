Im Rahmen eine Umfrage hat das Immobilienmaklernetzwerk Sotheby's International Realty die globalen Märkte für Top-Immobilien beleuchtet. Wie der Luxury Outlook Report 2023 zeigt, sind Premiumobjekte trotz Zinserhöhungen und veränderter Marktdynamik nach wie vor begehrt. So verzeichnet eine Mehrheit der Premiummakler weiterhin Interesse an High-End-Immobilien. Für die Umfrage wurden Sotheby's-International-Realty-Immobilienmakler weltweit befragt, die Transaktionen in der Preiskategorie von über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...