Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Fokus dürfte in dieser Woche auf der US-Verbraucherpreisinflation liegen, so die Analysten von Postbank Research.Der Konsens erwarte einen schwachen Wert von 0,5% ggü. Vormonat für die Inflation insgesamt und 0,4% ggü. Vormonat für die Kerninflation. Diese Werte würden die Inflation im Jahresvergleich um 30 Bp auf 6,2% und die Kerninflation im Jahresvergleich um 20 Bp auf 5,5% sinken lassen. Der Trend sei positiv, aber das Tempo sei wesentlich langsamer, als es die FED gerne hätte. Die Kerninflation habe sich in den letzten Monaten abgeschwächt, liege aber weiter deutlich über dem Zielwert. Der FED-Vorsitzende Powell unterteile die Kerninflation in Kerngüter, Wohndienstleistungen und Kerndienstleistungen ohne Wohnen, und diese drei Komponenten würden sich völlig unterschiedlich entwickeln. Die erste Komponente verzeichne disinflationäre Tendenzen, die zweite dürfte in den nächsten Quartalen aufgrund des schwächeren Wohnimmobilienmarktes zurückgehen, während die dritte eine Abschwächung des Arbeitsmarktes erfordere, um die von der FED angestrebten Werte zu erreichen. Der angespannte Arbeitsmarkt bleibe unterdessen ein Problem, da das Lohnwachstum immer noch "weit über" dem Niveau liege, das erforderlich sei, um das Inflationsziel der FED zu erreichen. ...

