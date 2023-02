Der DAX eröffnete am Freitag direkt mit einem Gap-down bei 15.438 Punkten, nachdem der DAX am Donnerstag noch bei 15.523 Punkten aus dem Handel gegangen war. Im weiteren Kursverlauf sackte der DAX dann im Tagestief bis 15.246 Punkte ab und konnte sich dann wieder etwas auf 15.307 Punkten per Börsenschluss erholen. Am heutigen Montag zeigt sich der DAX im Bereich von 15.380 Punkten höher. Im Fokus steht weiterhin der 10er-EMA bei aktuell 15.330 Punkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...