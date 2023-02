Es ist nicht lange her, da wurde Lithium als "das neue Gold bezeichnet". Nun hört man immer wieder, dass Vanadium "das neue Lithium" sei. Tatsächlich hat sich ein Duell um die zukünftigen Energiespeicher zwischen Vanadium und Lithium entwickelt. Um dieses zu verstehen, muss man zunächst die beiden Rohstoffe kennen. Lithium ist ein chemisches Element, das zu den Alkalimetallen gehört. Auch Vanadium stellt ein chemisches Element dar, welches bläulich schimmert und als sehr weiches Übergangsmetall vielseitige Verwendung ermöglicht. Beide chemischen Elemente eignen sich hervorragend für die Herstellung von Batterien. Daraus resultiert auch der Wettbewerbscharakter, welcher zwischen Vanadium und Lithium allgegenwärtig ist.

Forscherinnen und Forscher der englischen Universität Sheffield haben die Leistungen von Vanadium-Redox-Flow-Batterien (VFB) mit Lithium-Ionen-Batterien (LIB) in einer Photovoltaik-Anlage im US-Bundesstaat Kalifornien verglichen. Ihr Ergebnis: Beide Batterien konnten Stromgestehungskosten von weniger als 0,22 Dollar pro Kilowattstunde erreichen - bei einem Wirkungsgrad von 0,94 der LIB und 0,78 der VFB. Wenn man die Stärken und Schwächen von Vanadiumbatterien und Lithiumbatterien miteinander vergleicht, dann müssen eine Menge Faktoren berücksichtigt werden. Wer das tut, der wird einige Vorteile von Vanadiumbatterien erkennen.

Lithium-Batterien erzeugen mehr Abfallprodukte.

Vanadium-Batterien haben eine längere Haltbarkeit.

Vanadium-Energiespeicher sind flexibler.

Batterien mit Vanadium sind nicht explosiv oder entflammbar.

Lithium-Batterien lassen nach, Vanadium-Speicher können eine Kapazität von 100% halten.

Vanadium vs. Lithium: Auch ein Duell an der Börse

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522): Auch an der Börse wird das Duell Vanadium gegen Lithium ausgetragen. Lithium-Aktien haben in den letzten Jahren viele Anlegerinnen und Anleger angelockt. Eine Entwicklung, die nun auch bei Vanadium-Aktien kommen könnte. Hinter einer solchen steht das Unternehmen Vanadium Resources, welches im Jahr 2017 gegründet wurde. Der australische Konzern baut derzeit das Steelpoortdrift-Projekt aus. Dieses dreht sich rund um eine Vanadium-Mine in Limpopo, Südafrika. Es handelt sich dort offenbar um das größte Vanadium-Vorkommen der Erde, welches noch nicht erschlossen ist. Vanadium Resources könnte mit dem Steelpoortdrift-Projekt seinen Teil dazu beitragen, dass Vanadium in Zukunft für Batterien und andere innovative Technologien eingesetzt werden kann. Jurie Wessels, CEO von Vanadium Resources, sieht Vanadium im Duell gegen Lithium in einigen Bereichen vorn: "Redox Flow ist erstens billiger als Lithium und kann riesige Energiemengen sicher speichern. Es ist sicherer als Lithium und zweitens ist es auch anwendungsfreundlicher. Es ist zum Beispiel besser Vanadium für die Netzspeicherung zu verwenden. Vanadium ist dafür besser geeignet als Lithium, da es mehr Energie liefert."

Varta AG (ISIN: DE000A0TGJ55): Das deutsche Unternehmen hat sich auf der Lithium-Seite des Duells bereits an der Börse etabliert. Varta ist auf Microbatteries und Energy Storage Solutions spezialisiert, weswegen es auch mit Vanadium in Berührung kommen könnte.

Livent (ISIN: US53814L1089): Der US-Konzern stellt Lithium für eine große Bandbriete an Lithiumprodukten her. Darunter befinden sich auch Lithiumbatterien.

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (ISIN: FR0010524777): Vanadium und Lithium spielen eine wichtige Rolle bei der Energiewende. Viele Unternehmen können von den Technologien profitieren. Dazu gehören auch Konzerne, die in diesem ETF zusammengeführt wurden. Spannende Top-Holdings: Enphase Energy (ISIN: US29355A1079), SolarEdge Tech (ISIN: US83417M1045), First Solar (ISIN: US3364331070), Plug Power (ISIN: US72919P2020) und Vestas (ISIN: DK0061539921).

Vanadium-Batterien oder Lithium-Batterien - oder beides?

Lithiumbatterien sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken und wichtiger Bestandteil von modernen Technologien. Wegen der zahlreichen Vorteile ist es aber absehbar, dass Vanadiumbatterien in Zukunft mindestens eine ähnliche Bedeutung bekommen könnten. Sie stellen einen Hoffnungsträger der Energiewende und der E-Mobilität dar. Das Duell Vanadium gegen Lithium geht zumindest in dem Bereich der zukünftigen Energiespeicher an Vanadium. Es ist aber wahrscheinlich, dass beide Technologien eine Rolle bei E-Mobilität und Energiewende spielen.

-

Quellen:

https://www.storen.tech/post/vanadium-batteries-vs-lithium-what-you-should-know

https://www.cleanthinking.de/invinity-die-redox-flow-kommerzialisierer/

https://www.pv-magazine.de/2022/06/14/lithium-ionen-vs-vanadium-redox-flow-speicher/

https://www.umsicht.fraunhofer.de/de/presse-medien/interviews/redox-flow.html

https://www.cleanthinking.de/redox-flow-batterie-vorteile-und-nachteile-von-fluessigbatterien-2/

https://voltstorage.com/commercial-battery/technologie/

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Vanadium Resources? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" bzw. "Vanadium Resources". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU

https://vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der Vanadium Resources Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Vanadium Resources Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Informationen zu den Unternehmensrisiken können der Investor Relations-Webseite von Vanadium Resources Ltd abgerufen werden: https://vr8.global/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Vanadium Resources Ltd vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Aktien von Vanadium Resources Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 13.02.2023 Vanadium vs. Lithium: Das Duell um die Batterien der Zukunft - und wie Vanadium Resources, Varta und Livent dabei mitmischen appeared first on Small- and MicroCap Equity.