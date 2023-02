Die großen Indizes liegen 2023 bereits alle im Plus - könnte das bald vorbei sein? Laut der Analyse eines Top-Strategen haben die Aktien ihre Hochs 2023 vermutlich bald erreicht. Das steckt dahinter. Das Börsenjahr 2023 ist bisher mehr als erfreulich. Trotz der zahlreichen Krisen aus 2022, die die Aktienmärkte auch in das neue Jahr begleiteten - von hohen Zinsen, der Inflation, Energiekrisen und mehr - geht es an den Börsen bisher überwiegend bergauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...