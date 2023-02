München (ots) -Ein Corona-Schnelltest, so einfach und so mobil wie noch nie: Mit dem Easy Lolly Covid-19 (SARS-CoV-2) Antigen-Test Midstream-Saliva ist jetzt der erste als Selbsttest zugelassene einteilige Corona-Lollipop-Schnelltest Deutschlands auf dem Markt. Der Träger für die Speichelprobe ist direkt in die Testkassette integriert. Das macht einen Schnelltest mit dem Easy Lolly zum Kinderspiel, verglichen mit der aufwendigen Handhabung herkömmlicher Selbsttests, bei denen die Nutzer mit Wattestäbchen, Pufferflüssigkeit und Testkassette hantieren müssen. Sie packen einfach den Easy Lolly Antigen-Test aus, nehmen den Deckel von der Testspitze ab und nehmen sie für rund 90 Sekunden entsprechend der Anleitung in den Mund, bis der Teststreifen anfängt, sich lila zu verfärben. Deckel wieder drauf und nach maximal 15 Minuten können Nutzer das Ergebnis ablesen. Ganz lässig. Und doch hoch zuverlässig.Den Easy Lolly gibt es ab sofort online auf easylolly.de als Einzeltest für 3,79 Euro (zzgl. Versand) oder im 10er-Pack für 2,00 Euro pro Test (zzgl. Versand).Mit einer Sensitivität von 97,5 Prozent, einer Spezifität von 99,5 Prozent und einem LoD-Wert von 80 TCID50/ml gehört der Easy Lolly zu den zuverlässigsten Selbsttests auf dem Markt. Nur viel einfacher in der Handhabung und ganz ohne den - besonders von Kindern - als unangenehm empfundenen Rachen- oder Nasenabstrich. Damit ist der Easy Lolly Antigen-Test ideal für die spontane, mobile Anwendung unterwegs.Aber auch für viele andere Szenarien: beispielsweise in Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine angenehmere und damit besser akzeptierte Möglichkeit zum Selbsttest geben möchten, um sich selbst und ihre Kollegen bestmöglich zu schützen und Ausfälle zu vermeiden. Für Geschäfte und Restaurants, die ihren Kunden einen einfachen Schnelltest ermöglichen möchten. Für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Pflegeheime, die mit dem einfachen Easy Lolly Test Aufwand bei der Kontrolle von Besuchern sparen.Mehr Informationen zum Easy Lolly Antigen-Schnelltest finden Sie auf https://easylolly.net/.Pressekontakt:Daniel Dietrich MSA International S.A. daniel.dietrich@msainternational.com +352 621 815501Original-Content von: Easy Lolly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168512/5440134