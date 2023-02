Der Silberpreis hat ist, wie auch Gold, in eine Korrektur übergegangen. Das ist nach einer 40-Prozent-Rally alles andere als verwunderlich und gibt Silber die Möglichkeit Kraft für die nächste Aufwärtswelle zu tanken. Dennoch gibt es etwas, das selbst erfahrene Silberinvestoren derzeit verunsichert.Die Commitment-of-Traders-Daten (CoT) der Edelmetalle werden jede Woche am Freitag veröffentlicht - eigentlich. Doch der jüngste Datensatz stammt vom 28. Januar, was Investoren in den letzten Tagen stutzig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...