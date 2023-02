Eine Tochter von Laiqon, die BV Bayerische Vermögen, gründet ein Joint Venture mit "meine Volksbank Raiffeisenbank" (Rosenheim). Gemeinsam will man im Bereich Wealth Management Services in der Region Oberbayern/München agieren. Dabei hält die BV 25 Prozent am Joint Venture. Das neue Joint Venture soll sich als Full-Service-Anbieter für wohlhabende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...