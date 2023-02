Newmont legt ein Übernahmeangebot für den größten australischen Goldproduzenten Newcrest vor. Ein Zusammenschluss würde Newmont in eine eigene Liga hieven.Paukenschlag am Sonntagabend: Der weltgrößte Goldproduzent Newmont will seine Vormachtstellung ausbauen. Der Konzern hat ein Übernahmeangebot für den größten in Australien notierten Goldproduzenten Newcrest auf den Tisch gelegt. 0,38 Aktien von Newmont soll jeder Newcrest-Aktionär bekommen - sollte das Angebot angenommen werden. Das wäre ein Aufschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...