Die Aktie des US-Kochboxen-Versenders Blue Apron (WKN: A2PMA8) stürzt heute brutal um -19% auf 0,87 US$ ab. Vorbörslich ging es sogar bis auf 0,84 US$ runter. Winkt hier eine Chance für Schnäppchenjäger oder sollten Anleger sich besser fernhalten? Blue Apron ist ein 2021 gegründeter Versender von Kochboxen und Lebensmittelpaketen mit Sitz in New York. Ausschließlich Kunden in den USA erhalten die Zutaten und Rezepte. Der Börsenwert des Unternehmens ...

