Tiefer geht's immer, solange der Kurs nicht bei 0,00 Euro angelangt ist. Diese gerade erfundene Börsenweisheit bestätigt die Steinhoff-Aktie auch dieser Tage wieder eindrucksvoll. Nach dem Absacker in den Drei-Cent-Bereich, ist der Kurs in Frankfurt in den vergangenen Tagen sogar unter zwei Cent gefallen. So richtig erschließt sich der neuerliche Abverkauf aber nur bedingt.Anscheinend verlieren so langsam auch die letzten Anleger die Lust am Steinhoff-Zock. Von Steinhoff gab es inzwischen jedenfalls ...

