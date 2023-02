Aufgrund der am Dienstagnachmittag erwarteten US-Inflationszahlen sind die Marktteilnehmer durchaus heute schon nervös. Aktuell liegt Platin bei 952 USD.Wie in dem schon heute Morgen publizierten Artikel erläutert, dürfte die Preisentwicklung in Platin (TVC:PLATINUM) fast ausschließlich von der morgen ab 14:30 Uhr erfolgenden Veröffentlichung der Januar-Inflationsdaten der USA bestimmt werden. Experten sind optimistisch gestimmt und erwarten eine neue Inflationsrate von 6,2 % für den Januar - im Vormonat lag die Inflation noch bei 6,5 ...

