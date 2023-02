Die US-Börsen sind am Montag im frühen Handel freundlich in die neue Woche gestartet. Wie es hieß, positionierten sich Anleger in Maßen etwas mutiger für die morgigen Inflationsdaten aus den USA, die am Dienstag erwartet werden - das wichtigste Börsenereignis mit dieser Woche. Der Dow Jones legte zuletzt um 0,7 Prozent auf 34.114 Punkte zu. Der Nasdaq 100 kletterte um 0,9 Prozent auf 12.419 Zähler. Der breite gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 4.118 Zähler. Am Dienstag dürfte sich die Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...