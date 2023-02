Deutsche Post: eine Einigung im Tarifstreit könnte die Aktie beflügeln!

Bullenflagge, Hammerkerze, Gap-Test: Vieles spricht für einen Bounce bei Deutsche Post (DPW). Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: DPW ISIN: DE0005552004

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Brief- und Paketdienstleisters konnte im vergangenen Halbjahr rund 2.5 Prozent zulegen. Der Rücksetzer in Form einer Bullenflagge vom Pivot-Hoch Richtung 20er-EMA kehrte kurz vor der grünen Linie um und testete auch die Kurslücke der Vorwoche. Es bildete sich eine Hammerkerze, so dass mehrere Chartelemente auf einen Bounce in den nächsten Tagen hindeuten.

Chart vom 13.02.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 40.965 EUR





Meine Expertenmeinung zu DPW

Meinung: Der Bonner Konzern, an dem die Bundesrepublik Deutschland noch rund 20 Prozent der Anteile hält, wird am 9. März die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 melden. Es wird mit einem Gewinnwachstum von rund 5 Prozent und einer leichten Erhöhung der Dividende gerechnet. Belastend wirken sich die derzeit stattfindenden Tarifverhandlungen aus. Eine Einigung mit der Gewerkschaft ver.di ist momentan nicht in Sicht. Die Arbeitnehmervertreter bemängeln, dass das aktuelle Angebot zu erneuten Reallohnverlusten führen könne. Allerdings könnte eine baldige Einigung auf eine moderate Erhöhung der Gehälter der rund 160.000 Tarifbeschäftigten für positives Momentum sorgen.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger wollen wir über der letzten Tageskerze platzieren. Für den Stop Loss könnte eine Marke knapp unter der 20-Tagelinie und damit auch unter der zuvor genannten Kurslücke geeignet sein. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 2. Februar an. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in DPW.

Veröffentlichungsdatum: 13.02.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.