Vor den wichtigen US-Inflationsdaten am morgigen Dienstag hat der deutsche Aktienmarkt am Montag zugelegt. Der Leitindex DAX schloss 0,6 Prozent höher auf 15.397 Punkten und erholte sich so ein Stück weit von seinen jüngsten Verlusten. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann zum Wochenauftakt 0,40 Prozent auf 28.509 Punkte. Der Fokus richtet sich nun auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Dienstag und der Erzeugerpreise am Donnerstag. Sie dürften die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...