Heute herrscht Hochstimmung bei Nike-Aktionären. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund drei Prozent freuen. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 125,61 USD. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Nike der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nike-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund fünf Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch liegt bei 131,31 USD. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...