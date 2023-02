(Finnischer Außenminister ergänzt, Überschrift geändert)

HELSINKI (dpa-AFX) - Vor Beratungen der westlichen Verbündeten über weitere Waffenlieferungen in die Ukraine hat Außenministerin Annalena Baerbock bekräftigt, dass die Bereitstellung von Kampfjets für die Bundesregierung derzeit kein Thema sei. "Das ist keine Debatte, die wir führen", wiederholte die Grünen-Politikerin am Montag bei einem Besuch in der finnischen Hauptstadt Helsinki.

Verteidigungsminister und Militärs westlicher Staaten kommen am Dienstag in Brüssel zu einem weiteren Treffen im sogenannten Ramstein-Format zusammen. Dazu wird auch der ukrainische Verteidigungsminister erwartet. In der Regel kommt es bei solchen Zusammenkünften zu neuen Zusagen für Waffenlieferungen. Deutschland versucht derzeit, eine Allianz zur Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern zu schmieden.

Die Bundesregierung hat 14 Exemplare zugesagt. Finnlands Außenminister Pekka Haavisto sagte nach seinem Treffen mit Baerbock, dass seine Regierung noch nicht entschieden habe, ob sie sich an der Allianz beteiligt. Baerbock betonte, wie wichtig es sei, dass die Lieferung solch schweren Waffen im Verbund mit anderen Staaten erfolgt. "Wir sind dankbar, wenn andere Länder diese Entscheidung treffen", sagte sie mit Blick auf die Beratungen am Dienstag.

Dabei könnten auch die Kampfjets eine Rolle spielen. Mehrere Nato-Staaten und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben sich bereits offen für eine Lieferung gezeigt. Nach dem Treffen im Ramstein-Format kommen in Brüssel auch die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten zusammen./mfi/DP/he