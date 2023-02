Partystimmung bei Netflix-Aktionären. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund zwei Prozent aus. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sieben Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 379,38 USD ausgebildet. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert. ...

