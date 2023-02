NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nel von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 15 auf 20 norwegische Kronen angehoben. Analyst Michele della Vigna passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die Projekt-Pipeline der Wasserstoffbranche an. Die Abstufung der Nel-Aktien begründete er derweil mit deren relativ guter Kursentwicklung im vergangenen Jahr - auch wenn er betonte, dass die langfristigen Wachstumsperspektiven für das Unternehmen positiv blieben./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2023 / 06:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010081235

