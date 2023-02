Es gibt viele praktische Apps, die wir nur deshalb nicht nutzen, weil wir sie schlicht nicht kennen. Die App Dockhunt für Mac will das ändern. Mit ihr könnt ihr sehen, was andere so in ihrem Dock haben. Für die Mac-Fangemeinde ist das Dock so etwas wie die heilige Taskleiste für all die Apps, auf die man schnell zugreifen will. Standardmäßig sind im Dock Kalender, Safari, Mail, Facetime und Co beheimatet, aber das lässt sich natürlich individuell anpassen - und man kann sich neuerdings sogar von den Docks anderer inspirieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...