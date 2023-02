In wenigen Tagen jährt sich der Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Die geopolitischen Unsicherheiten nehmen nicht ab, auch wenn man sich beinahe an das Thema Krieg in der Ukraine gewöhnt hat. Die Aussichten im Konflikt zwischen Taiwan und China sind ebenfalls besorgniserregend. Was tatsächlich zu erwarten ist, welche Folgen das für uns haben könnte, und wie die kurz, mittel und langfristigen Aussichten auf Wirtschaftswachstum sind, erfahren Sie in diesem Interview mit Folker Hellmeyer, dem Chefvolkswirt der Netfonds AG.