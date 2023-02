München (ots) -Tristesse bei RW Essen nach 7 Sieglosspielen, auch weil Viktoria-Heimkehrer Mike Wunderlich den Unterschied beim 1:0 der Kölner ausmacht. "Wir wollen euch kämpfen sehen" skandierten die mitgereisten Essener Fans. Der Aufsteiger ist als Dreizehnter mit 25 Punkten keinesfalls gesichert. RWE-Coach Christoph Dabrowski versteht den Unmut, schützt aber sein Team: "Die Spieler wollen. Aber wir waren zu fahrig." Dabrowski fordert eindeutig mehr Biss: "Das war keine gute Leistung von uns. Wir sind an einen Punkt, wo wir uns wieder mehr an unsere Tugenden erinnern müssen, die uns stark gemacht haben." Das machte Köln viel besser. "Bei allem Fußball, den wir gern spielen, musst du die Dinge in der 3. Liga annehmen", fordert Mike Wunderlich, der sich mit 31 Punkten keine höheren Ziele setzen will: "Von weiteren Zielen zu reden ist Quatsch, wir haben jetzt brutale Auswärtsspiele. Nächste Woche in Dresden, die bisher alles gewonnen haben. Von daher war der Sieg umso wichtiger."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der beiden Sonntagspiele - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Am Freitag eröffnet der Zweite Wiesbaden gegen die wiedererstarkte Auer den 23. Spieltag - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport.Viktoria Köln - RW Essen 1:0Sieben Siege sieglos, RW Essen schafft es nicht, offensiv zu überzeugen - zu harmlos. Für Köln ist es der erste Sieg in 2023. Hochverdient nach dem 1:0 von Wunderlich und zig Möglichkeiten bei Kontern."Ehrlich zum Spiel sein" - Trainer Olaf Janßen hat für sein Team einen neuen Begriff geprägt, das heißt übersetzt: "Kein Meter war uns zu viel, der Gegner hatte keine Torchance, das muss man auch erst mal schaffen."Janßens musste in den letzten Minuten bei 1:0-Führung und in Überzahl "schon extrem" leiden: "Weil das Spiel extrem wichtig für uns war. Deshalb habe ich in den letzten Minuten extrem gezittert, dass uns der Dreier nicht in den letzten Minuten aus den Händen gleitet."Der Link zum Janßen-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXk5VUJuY2ZRc2tDcEtJZUFFWGJtUT09Heimkehrer Mike Wunderlich traf erstmals seit 2 Jahren wieder für die Viktoria: "Die Erleichterung ist da. Aber mehr, weil wir das Spiel gewonnen haben, nicht wegen meines Tores. Wir hatten letzte Woche schon einen guten Schritt gemacht im Gegensatz zu den ersten 3 Spielen, wo wir brutal einen auf den Sack bekommen haben. Wir haben uns das verdient."Zu den weiteren Ambitionen der Viktoria: "Bei allem Fußball, den wir gern spielen, musst du die Dinge in der 3. Liga annehmen. Von weiteren Zielen zu reden ist Quatsch, wir haben jetzt brutale Auswärtsspiele. Nächste Woche in Dresden, die bisher alles gewonnen haben. Von daher war der Sieg umso wichtiger."Der Link zum Wunderlich-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eXk5VUJuY2ZRc2tDcEtJZUFFWGJtUT09Trainer Christoph Dabrowski sieht nach dem 7. Sieglos-Spiel für RW Essen viel Redebedarf mit dem Team - etwa über die Spielweise: "Das war keine gute Leistung von uns. Wir sind an einen Punkt, wo wir uns wieder mehr an unsere Tugenden erinnern müssen. Es geht jetzt darum, mit einer Top-Haltung den lang ersehnten Dreier gegen Borussia Dortmund zu holen."Dabrowski über die Pfiffe der Fans, die "wir wollen euch kämpfen sehen" skandierten: "Die Spieler wollen. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo die Mannschaft nicht will. Aber heute waren wir zu fahrig, das hat Viktoria Köln gereicht, um 1:0 zu gewinnen."Der Link zum Dabrowski-Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dFRCdFliMnRvTnNaTDgwNmV3ZlRsQT09Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport - 23. Spieltag:Freitag, 17.02.2023Ab 18.30 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - Erzgebirge AueSamstag, 18.02.2023Ab 13.45 Uhr live in der Konferenz oder als Einzelspiel: VfL Osnabrück - SpVgg. Bayreuth, Waldhof Mannheim - SV Meppen, Dynamo Dresden - Viktoria Köln, FSV Zwickau - SV Elversberg1. FC Saarbrücken - FC IngolstadtSonntag, 19.02.2023Ab 12.45 Uhr: TSV 1860 München - SC VerlAb 13.45 Uhr: RW Essen - BVB IIMontag, 20.02.2023Ab 18.45 Uhr: VfL Oldenburg - Hallescher FCPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5440333