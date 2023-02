Seit einigen Tagen erhebt Netflix eine Gebühr, wenn Nutzer:innen ihren Account mit Menschen außerhalb des eigenen Haushalts teilen wollen. Das scheint auch zu gelten, wenn man den Streamingdienst in seinem Tesla nutzen will. Noch ist nicht ganz klar, ob Netflix seine Praxis, eine eigene Gebühr für das Teilen von Konten zu erheben, auch in Deutschland anwendet. In der vergangenen Woche ist das Account-Sharing-Verbot jedenfalls in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...