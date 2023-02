DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.435 Pkt - Delivery Hero sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Handel mit deutschen Aktien nach Börsenschluss hat sich am Montagabend auf Delivery Hero konzentriert. Laut einem Händler von Lang & Schwarz wurden die Titel am Abend 3,5 Prozent tiefer getaxt. Der Essenslieferant will über die Ausgabe einer Wandelanleihe brutto 1 Milliarde Euro erlösen. Gleichzeitig sollen die bis 2024 laufende Wandelschuldverschreibung und für bis zu 250 Millionen Euro der Wandler mit Laufzeit bis 2025 zurückgekauft werden.

2 Prozent schwächer wurden Pfeiffer Vacuum Technology gehandelt. Der Vakuumpumpenhersteller hatte im Geschäftsjahr 2022 ein Rekordumsatz verbucht, das operative Ergebnis fiel aber niedriger als ursprünglich erwartet aus. Bei Norma ging es 4 Prozent höher. Hier wurde ein Übernahmegebot abgelehnt. "Anleger hoffen nun auf ein höheres Gebot", sagte der Marktteilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.435 15.397 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2023 16:36 ET (21:36 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.