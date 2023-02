Dramatischer Versorgungsengpass: "RARE EARTH" - das Zauberwort für Kursraketen! Hier wartet riesiges Kurspotential

Anzeige / Werbung

Diese einmalige Ausgangslage von US Critical Metals ist ausschlaggebend für Ihre enormen Kursgewinne in der Zukunft! Aktuell wird die Aktie mit lächerlichen 16 Mio. Euro bewertet. Ein Schnäppchen!

Liebe Leserinnen und Leser,

Unser Rare-Earth Favorit ist ein Unternehmen, das den zukünftigen Rohstoffhunger der USA nach Seltenen Erden stillen will! Hier baut sich enormes Kurs-Potential auf! Selten war die Chance auf schnelle Gewinne höher…aber der Reihe nach!

Nach dem Ende des Kalten Krieges führte eine Reihe von politischen Versäumnissen der USA und der EU dazu, dass China die REE-Produktion und -Veredelung nahezu monopolisierte, wobei die EU 98 % ihrer REE aus China importierte.

Die USA stehen nicht besser da, denn 78 % ihrer Importe stammen aus China!

REEs umfassen 17 Elemente, die für fortschrittliche Batterien, Laser, Elektronik und alle neuen Technologien des 21. Jahrhunderts, einschließlich der Energiewende, von entscheidender Bedeutung sind.

China erlangte seine monopolistische Dominanz in diesem Sektor, als seine klugen Investitionen mit westlicher Selbstgefälligkeit und Inkompetenz zusammentrafen.

Wir verraten Ihnen nun ein Geheimnis: Trotz ihres Namens sind einige REEs überhaupt nicht selten!

Elemente der Seltenen Erden kommen häufiger vor, als ihr Name vermuten lässt, aber die Gewinnung, Verarbeitung und Raffination der Metalle wirft eine Reihe technischer, politischer und ökologischer Probleme auf.

Obwohl China in Xinjiang und der Inneren Mongolei über bemerkenswerte Vorkommen an REEs verfügt, ist China kein natürliches "Saudi-Arabien" für REEs .

Wir sagen: Kluge Politik kann selbst die Chinesen verdrängen.

Erst Mitte der 1990er Jahre, als Amerika in eine Rezession geriet und China "den Weltmarkt strategisch überschwemmte", entstand die heutige, moderne REE-Lieferkette.

Die USA bewegen sich jetzt schneller, um ihre verlorene Dominanz wiederherzustellen, wenn auch unvollkommen.

Die Biden-Regierung geht das Problem durch Investitionen in Technologien zum Klimawandel an, darunter eine 30-Millionen-Dollar-Initiative zur Erforschung und Sicherung der US-Lieferkette für inländische Seltenerd- und Batterieherstellungsmineralien.

Quelle: CNBC

"Es ist absolut richtig, dass der Markt mit Lithium und anderen seltenen Erden in die Enge getrieben wird",

sagte Bidens Klimabotschafter John Kerry kürzlich auf einem CNBC-Gipfel über die Zukunft der Energieinnovation.

Die beiden wichtigsten REE-Probleme, mit denen sich der Westen in Zukunft auseinandersetzen muss, sind Timing und Verarbeitung.

Der amerikanische Erfolg bei der Sicherung der REE-Lieferkette hängt davon ab, ob die USA die Verarbeitung und Raffination beschleunigen können, aber der Aufbau einer soliden Verarbeitungskette könnte etwas dauern.

Die Frage ist auch, ob die USA die Verarbeitung und Raffination nach dem Abbau der Ressourcen schnell ausweiten und mit einem stark von China dominierten Magnetherstellungs- und -verarbeitungsmarkt bei den Kosten konkurrieren können.

Einmal aus Minen gewonnen, werden Seltene Erden zu Trennanlagen transportiert, wo sie von anderen Mineralien getrennt werden.

Dann werden seltene Erden einzeln in Oxide, Metalle und schließlich Magnete getrennt, die in allem von Raketen bis zu Windkraftanlagen, medizinischen Geräten, Elektrowerkzeugen, Mobiltelefonen und Motoren für Hybrid- und Elektrofahrzeuge verwendet werden.

Während China den Markt heute dominiert, waren es in den 1980er Jahren die USA, die diesen Metallmarkt dominierten.

Um die Nachfrage nach Seltenen Erden ohne globale Lieferketten zu decken, müssten die USA jedoch "massive Produktionsniveaus" erreichen und eine Extraktions- und Produktionskette aufbauen.

Ein Unternehmen, welches alle Voraussetzungen hat die ehrgeizigen Ziele der Regierung umzusetzen ist US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) dessen Ziel es ist, US-Quellen für kritische Metalle zu erschließen.

* * * * *

US Critical Metals Corp. (WKN: A3DHEZ)

* * * * *

Voller Fokus auf US-Projekte und Versorgungssicherheit

US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) konzentriert sich auf Bergbauprojekte, die die US-Versorgung mit kritischen Metallen und Seltenerdelementen in Zukunft sichern sollen, die für die Förderung der Wirtschaft des neuen Zeitalters und der nationalen Sicherheit unerlässlich sind.

Zu den Projekten von U.S Critical Metals gehören das Lithiumkonzessionsgebiet Clayton Ridge in Nevada, das Kobaltkonzessionsgebiet Haynes in Idaho, das Seltenerdprojekt Lemhi Pass in Idaho und das Seltenerdprojekt Sheep Creek in Montana.

Nachfolgend eine schnelle Übersicht der Projekte von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ), falls Sie unsere Neuvorstellung verpasst haben:

Seltenerdprojekt Sheep Creek

Das Seltenerdprojekt Sheep Creek liegt im Ravalli County im Südwesten von Montana. Sheep Creek erstreckt sich über 54 Erzgang-Claims, die einem Gesamtlandpaket von etwa 1.050 Acres entsprechen. Die Ansprüche befinden sich auf Mehrfachnutzungsflächen, die vom US Forest Service verwaltet werden.

Die von Materials Corp. durchgeführten und Ende 2021 durchgeführten Explorationsaktivitäten haben mehr als 50 Karbonatit Gänge im Explorationsgebiet Sheep Creek identifiziert. Vorkurzem wurden auch die hochgradigen Ergebnisse des Herbstbohrprogrammes veröffentlicht.

Lithiumprojekt Clayton Ridge in Nevada

Die sedimenthaltige Lithium-Lagerstätte Clayton Ridge befindet sich im Süden von Nevada an der Ostflanke des Clayton Valley im Esmeralda County, einem großen, tief liegenden Becken, indem sich das einzige produzierende Lithium-Projekt in den USA (Albermarle) sowie mehrere wichtige Lithium-Explorations- und Erschließungsprojekte befinden.

Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 20 km westlich vom Highway 95, einem regionalen Bergbauzentrum.

Der Zugang zum Konzessionsgebiet ist gut und sowohl die Exploration als auch die Ausbeutung könnten das ganze Jahr über durchgeführt werden.

Das Projekt besteht aus zusammenhängenden 180 Claims oder etwa 3.600 Acres .

Lithium wurde bisher in potenziell wirtschaftlichen Konzentrationen in drei Arten von Lagerstätten identifiziert: Pegmatite, kontinentale Solen und Tone.

Seltenerdprojekt Lemhi Pass

Das Projekt Lemhi Pass befindet sich im Lemhi County im zentralen Osten von Idaho und besteht aus 10 Erzgang-Claims mit einer Fläche von etwa 200 Acres.

Das Landpaket befindet sich neben mehreren anderen Explorern in einem Gebiet, von dem bekannt ist, dass es eine Seltenerdmineralisierung beherbergt. Die ersten Probenergebnisse rechtfertigen weitere Explorationsarbeiten für Seltene Erden, und das Unternehmen wird die verschiedenen technischen Aspekte der historischen Ergebnisse untersuchen, um weitere Explorationspläne festzulegen.

Kobaltkonzessionsgebiet Haynes

Das Kobaltprojekt Haynes befindet sich im Blackbird Mining District des Kobaltgürtels Idaho im Lemhi County, Idaho, USA, etwa 32 km südwestlich von Salmon (Idaho) und nur 1,93 km östlich der historischen Blackbird Mine.

Der Kobaltgürtel Idaho beherbergt zahlreiche historische Kobalt-Kupfer-Prospektionsgebiete und -Minen sowie Glencores Blackbird-Mine und Jervois Globals Kobaltbetrieb Idaho.

Das Konzessionsgebiet besteht derzeit aus 23 zusammenhängenden, nicht patentierten Erzgangschürfrechten, die sich über eine Fläche von etwa192 ha erstrecken.

* * * * *

Die USA investieren gerade 8,4 Milliarden Dollar, um einheimische Ressourcen für Seltene Erden, Lithium und Kobalt zu sichern!

* * * * *

Nach Jahren der Untätigkeit hat der Aufbau einer gesunden heimischen Lieferkette für kritische Mineralien nun höchste Priorität in den USA.

Jeder Bundesstaat, Idaho, Montana und Nevada, fördert und unterstützt Exploration und Bergbau als Segen für die Wirtschaft des Bundesstaates und als Lösung für Amerikas Abhängigkeit von kritischen Mineralien aus dem Ausland.

Die US-Regierung setzt noch einen drauf und fördert im Rahmen desDefense Production Act US-Unternehmen! 8,4 Milliarden Dollar werden zur Verfügung gestellt, um das Angebot an strategischen und kritischen Materialien in den USA zu erweitern.

Wer jetzt an Bord geht, setzt auf einen potenziellen Vervielfacher!

Die Nachfrage nach kritischen Mineralien wird weiter enorm steigen. Von Anwendungen für erneuerbare Energien wie Windkraftanlagen, Elektrofahrzeuge und große Energiespeicherbatterien bis hin zu Hightech-Geräten, Magneten, Halbleitern, Katalysatoren und vielem mehr.

Jedes von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) erkundete Konzessionsgebiet enthält potenziell entweder Kobalt, Lithium oder seltene Erden, die für die aktuelle und zukünftige Technologie des 21. Jahrhunderts von entscheidender Bedeutung sind.

Diese einmalige Ausgangslage von US Critical Metals (WKN: A3DHEZ) ist ausschlaggebend für Ihre enormen Kursgewinne in der Zukunft! Aktuell wird die Aktie mit lächerlichen 16 Mio. Euro bewertet. Ein Schnäppchen!

Sichern Sie sich also dringend zeitnah ein paar Stücke für Ihr Depot und profitieren Sie vom gewaltigen Kurspotential dieser Aktie im aktuell heißesten Sektor der Green-Deal-Metalle!

Wir verbleiben wie immer…

Mit spekulativen Grüßen aus

der Hotstock Investor Redaktion

