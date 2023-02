FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Am deutschen Aktienmarkt warten die Anleger am Dienstag auf US-Inflationsdaten an Nachmittag. Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zwei Stunden vor dem Handelsstart nahezu unverändert auf 15 395 Punkte. Nach einem verhaltenen Start hatte der Dax zum Wochenstart im Sog fallender Gaspreise letztlich moderat zugelegt, echte Kauflaune war aber nicht aufgekommen. Damit blieb der Index in seiner jüngsten Spanne zwischen etwa 15 300 und rund 15 500 Punkten, aus der er vergangenen Woche nur kurz den Ausbruch geprobt hatte, mit einem Anstieg bis auf 15 658 Zähler. Die weitere Richtung dürften die am frühen Nachmittag um 14.30 Uhr erwarteten Daten zur US-Inflation vorgeben. Sie werden ein wichtiger Indikator, wie viele 25-Basispunkt-Zinsschritte die US-Notenbank noch vornehmen wird, wie Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets erklärt. Grundsätzlich dürften die Daten die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, wonach eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", relativiert Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Er verweist auf einen neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem werden die statistischen Saisonfaktoren zur Glättung jahreszeitlicher Schwankungen angepasst. Und schließlich passen viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen sind am Montag mit viel Rückenwind in die neue Woche gestartet. Wie es hieß, positionierten sich die Anleger wieder mutiger für die Inflationsdaten aus den USA, die am Dienstag erwartet werden. Diese gelten als das wichtigste Börsenereignis dieser Woche und als maßgeblich für den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank Fed. Es wird damit gerechnet, dass die Teuerung weiter zurückgegangen ist. Mit einem Anstieg um 1,11 Prozent auf 34 245,93 Punkte ging der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial fast auf seinem Tageshoch aus dem Handel. Während der breite gefasste S&P 500 1,14 Prozent auf 4137,29 Zähler gewann, waren die Kursgewinne im Technologiesektor besonders ausgeprägt. Der von diesem geprägte Index Nasdaq 100 kletterte um 1,60 Prozent auf 12 502,31 Zähler. Er holte damit die Verluste der vergangenen beiden Handelstage wieder auf.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben am Dienstag vor wichtigen US-Inflationsdaten keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan richteten sich die Blicke zudem auf Zahlen zum Wirtschaftswachstum. So nahm Japans Wirtschaft im Schlussquartal des vergangenen Jahres wieder Fahrt auf und wuchs laut vorläufiger Daten auf das Jahr hochgerechnet um 0,6 Prozent. Experten hatten aber mit einem deutlich höheren Anstieg gerechnet. Daten wie diese dürften es dem nun auch offiziell nominierten nächsten Gouverneur der Zentralbank, Kazuo Ueda, nicht einfacher machen, Schritte auf dem Weg aus der ultralockeren Geldpolitik heraus zu unternehmen. In Tokio schloss der Nikkei 225 dennoch 0,6 Prozent im Plus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index büßte 0,3 Prozent ein, ebenso der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen.



DAX 15397,34 +0,58%

XDAX 15435,08 +0,70%

EuroSTOXX 50 4241,36 +1,03%

Stoxx50 3934,03 +1,04%



DJIA 34245,93 +1,11%

S&P 500 4137,29 +1,14%

NASDAQ 100 12502,31 +1,60%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 136,13 +0,03%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0739 +0,15%

USD/Yen 131,83 -0,34%

Euro/Yen 141,58 -0,18%

°



ROHÖL:





Brent 86,12 -0,49 USD

WTI 79,38 -0,76 USD

°



/mis