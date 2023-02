DJ Nemetschek erreicht 2022 Ziele für Umsatz und Profitabilität

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Bausoftware-Unternehmen Nemetschek hat nach vorläufigen Zahlen die Jahresziele 2022 bei Umsatz und Profitabilität (EBITDA-Marge) erreicht. "In diesem aktuell volatilen wirtschaftlichen Umfeld haben wir 2022 unseren profitablen Expansionskurs fortgeführt und gleichzeitig die Transformation unseres Geschäftsmodells vorangetrieben", sagte Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group.

Der Konzernumsatz stieg im vergangenen Jahr um 17,7 Prozent (währungsbereinigt: 12,1 Prozent) auf 801,8 Millionen Euro. Nemetschek hatte ein währungsbereinigtes Wachstum zwischen 12 und 14 Prozent in Aussicht gestellt. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 15,8 Prozent auf 257 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge erreichte 32 Prozent nach 32,6 Prozent im Vorjahr. Hier hatte die Gesellschaft 32 bis 33 Prozent erwartet.

Das vierte Quartal sei vor allem von der beschleunigten Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskriptions- und SaaS-Angebote, insbesondere bei der Marke Bluebeam, sowie den wirtschaftlich herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt gewesen, erklärte Nemetschek weiter. Mit Blick auf die Zukunft hieß es, die "strukturellen Wachstumstreiber wie der niedrige Stand der Digitalisierung in der Bauindustrie, steigende Anforderungen an Qualität, Effizienz und Nachhaltigkeit sowie die stetig zunehmende Nachfrage nach 3D-Animationen im Bereich Media lassen uns weiterhin sehr optimistisch in die Zukunft blicken".

Der detaillierte und geprüfte Abschluss für das Geschäftsjahr 2022 soll am 23. März 2023 veröffentlicht werden.

