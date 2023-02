The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.02.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.02.2023



ISIN Name

AU3CB0246213 VERIZON COMMS 2023 MTN

US29250NBD66 ENBRIDGE 21/23 FLR

AU3CB0270494 TOYOTA FIN. 20/23 MTN

AU3FN0037495 VERIZON COMMS 2023FLR MTN

XS2013574202 FORD MOTO.CR 19/23 MTN

XS1190624111 EQUINOR ASA 15/23 MTN

AT0000A1JVU3 CA IMMO 16/23

