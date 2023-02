Antike Münzen zu finden ist schön. Für Anleger ist Silber auch ein interessantes Thema In der Schweiz haben Bauern kürzlich 4.000 antike römische Münzen in einem Weinberg entdeckt. In einem Tontopf waren die Silber- und Kupfermünzen versteckt. Man fand heraus, dass die Münzen in regelmäßigen Abständen vergraben wurden und damals den Wert von etwa ein bis zwei Jahresgehältern hatten. Römische Münzen werden meist in Großbritannien gefunden. 2009 wurden beispielsweise rund 60.000 Münzen entdeckt. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...