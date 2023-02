Am Valentinstag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. In Erwartung von US-Inflationszahlen hatte der deutsche Leitindex zum Wochenstart 0,6 Prozent fester bei 15.397 Punkten geschlossen. Und am Dienstagmorgen wird er um eben jene Marke von 15.400 Punkten erwartet.Im Fokus der Investoren stehen die am Nachmittag erwarteten US-Preisdaten. Von Reuters befragte Experten gehen für Januar von einem Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...