2022 war ein Jahr der Erschütterung. Ein Jahr der sicherheitspolitischen Erschütterung. Und ein Jahr der wirtschaftlichen Erschütterung. Doch an Australien scheinen zumindest letztere Beben irgendwie vorbeigegangen zu sein. Zumindest in all seiner Wucht. So erwartet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Australien eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,9%. In einem schwierigen Weltwirtschaftsklima zeigt sich die australische Wirtschaft damit eindrucksvoll resilient. Zwar bedeutet das Wachstum des BIPs eine Verlangsamung der Dynamik, da es im letzten Jahr noch bei 4,0% lag. Wer den Vergleich zu den USA und der Eurozone (0,5%) zieht, der sieht die Robustheit des australischen Marktes in Zeiten so mancher Krisen.

Laut der Prognose des OECD soll die Inflation in Australien im Laufe des Jahres 2023 auf 4,5% sinken. 2024 sollte sie dann wieder in der Bandbreite zwischen 2% und 3% liegen, welche von der Zentralbank angestrebt wird. Die Importnachfrage entwickelt sich Down Under ebenfalls gut. Die wirtschaftliche Ausgangslage scheint für australische Unternehmen daher gut. Das zeigt sich auch an der Börse, an welcher sich viele spannende australische Aktien tummeln. Wir stellen 3 vor.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) - ein Bergbau-Riese unterstreicht die Robustheit

Der Kurs der BHP-Aktie hat sich von dem schlechten Klima an den Finanzmärkten nicht anstecken lassen. Im Juni 2022 hatten die Wertpapiere des Bergbau-Konzern sogar ein Allzeit-Hoch erreicht, Anfang 2023 wurde dieses weiter verbessert. Das Rohstoffunternehmen gewinnt und verarbeitet Erdöl, Erdgas und Mineralien. Längst hat sich das britisch-australische Unternehmen zu einem der bedeutendsten der Branche entwickelt. Die BHP Group unterhält seine Produktionsstätten vor allem in Australien, Südamerika und Nordamerika. Die Entwicklung des Konzerns ist für die australische Wirtschaft seit vielen Jahren eine wichtige Komponente. Einige Analysten sehen diese auch in Zukunft positiv. Ein Beispiel: Berenberg setzte die Aktie der BHP Group Anfang des Jahres auf "Kaufen" und legte ein Kursziel von rund 35 Euro fest.

De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) - blaue Power aus Australien

De.mem wurde im Jahr 2013 gegründet und unterhält Standorte in vier australischen Städten: Melbourne, Brisbane, Perth und Launceston. Das Unternehmen, das in der industriellen Wasser- und Abwasseraufbereitung tätig ist, ist zudem in Singapur und Deutschland präsent. Letzteres über die Tochter De.mem-Geutec GmbH, welche ihre Kunden vor allem in der metallverarbeitenden Industrie und Galvanik hat. De.mem bietet in seinem Geschäftsbereich allumfassende Lösungen an. Das Unternehmen entwirft, produziert, besitzt und betreibt moderne Systeme in den Bereichen Wasser- und Abwasseraufbereitung. Dabei kann es auf ein Portfolio innovativer Hohlfasermembranen einsetzen, welche am Standort in Singapur entwickelt wurden und dort produziert werden. Auch die Lieferung von Spezialchemikalien übernimmt De.mem. Der Konzern ist international tätig, zeigt sich aber auch in Australien präsent und mit einem guten Stand. Die großen Bergbau-Konzerne BHP und Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) gehören beide zu den Kunden des Unternehmens, das seit 2017 an der australischen Börse gelistet ist.

Allkem (ISIN: AU0000193666) - Australien mischt auf dem Lithium-Markt mit

"Der Welt helfen, eine bessere Zukunft zu schaffen" - nicht weniger hat sich Allkem auf die Fahnen geschrieben. Das australische Unternehmen ist global im Bereich von Lithiumchemikalien tätig. Es beschäftigt sich zum großen Teil mit der Gewinnung, Produktion und Veredelung von Mineralien. Australien ist auf dem Lithiummarkt führend, welchem eine große Zukunft vorausgesagt wird. Allkem ist dabei mittendrin. Das große Potenzial zeigte sich zuletzt an der Börse. Ende 2022 verzeichnete die Aktie ein Allzeit-Hoch. So manche Analysten glauben, dass da noch mehr möglich ist. Die jüngste Bewertung kam von BMO Capital Markets mit einem Kursziel von 13 Australische Dollar. "Wir behalten unser Market-Perform-Rating und unser Kursziel von 13 A$ (ca. 10% unseres NAV) nach dem Update der Aktivitäten im Dezemberquartal bei. Dies, da die Prognose für das 3. Quartal (März) ähnliche Karbonat-ASPs q/q und einen Anstieg der Spodumen-ASPs um weitere 5 % vorsieht. Die Erschließungsprojekte verlaufen mit einer leichten Verzögerung auch bei Sal de Vida nach Plan", schrieb Analyst Joel Jackson zu der Bewertung.

iShares MSCI Australia UCITS (ISIN: IE00B5377D42) - ETF der über 95% Unternehmen aus Australien zusammenbringt

Top-Holdings: Commonwealth Bank of Australia (ISIN: AU000000CBA7), National Australia Bank (ISIN: AU000000NAB4), CSL (ISIN: AU000000CSL8) und Woolworths (ISIN: AU000000WOW2)

Australien kann Einfluss auf die Finanzmärkte haben

Australien gehört zu den stärksten Wirtschafts-Nationen der Welt. Obwohl der 5. Kontinent nur knapp 26 Millionen Einwohner hat. Für Anlegerinnen und Anleger kann sich ein Blick nach Down Under lohnen.

-

Quellen:

https://www.gtai.de/de/trade/australien/wirtschaftsumfeld/australiens-wirtschaft-zeigt-sich-robust-250436

https://www.marketscreener.com/quote/stock/ALLKEM-LIMITED-7814271/news/Allkem-Maintained-at-Market-Perform-by-BMO-Following-December-Activity-Update-Price-Target-Kept-at-42770429/

-

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e.reuter@dr-reuter.eu

The post 14.02.2023 Australiens Wirtschaft robust - BHP Group, De.mem und Allkem im Trend appeared first on Small- and MicroCap Equity.