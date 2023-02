Der Verbindungstechnik-Spezialist hat ein unerwartet starkes Schlussquartal hingelegt und damit die Erwartungen von Experten übertroffen. Der Umsatz stieg im Gesamtjahr laut vorläufigen Zahlen um knapp 14 % auf 1,24 Mrd. Euro, beschwingt vom schwachen Euro. Aus eigener Kraft legte der Erlös um gut 7 % zu. NORMA hob die Preise wegen gestiegener Kosten an und verzeichnete vor allem in Europa im vierten Quartal ein starkes Geschäft. Die Aktie zog trotz Belastungen beim operativen Ergebnis vorbörslich deutlich an - auch unterstützt von Übernahme-Fantasie.



