DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Weitere Ausweitung des bestehenden Windportfolios durch neuen Planungserlass Wind-an-Land ermöglicht

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/14.02.2023/09:00) - Der in der vergangenen Woche vorgestellte "Planungserlass Wind-an-Land" regelt die wesentlichen Voraussetzungen für die Ausweisung von Flächen für den Windenergieausbau an Land in Mecklenburg-Vorpommern und soll die Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen. Erstmals bestehen nun klare, landesweit einheitliche und verbindliche Kriterien für Windenergiegebiete. So ist nunmehr auch die Errichtung von Windenergieanlagen in bestimmten Waldgebieten möglich.

Die ME Müritzer Energie AG, ein 100%ige Tochter der Aleia Holding AG, hat sich in Mecklenburg-Vorpommern bereits mehr als 500 ha Flächen für die Errichtung von Windenergieanlagen sichern können. Diese grenzen teilweise unmittelbar an Waldgebiete, welche nun ebenfalls als Standort für Windenergieanlagen zur Verfügung stehen können.

Die Gesellschaft geht fest davon aus, sich auch diese Waldflächen von den Flächeneigentümern sichern zu können und erwartet, dass durch die nun mögliche Einbeziehung von Waldflächen als Windenergiegebiete deutlich mehr Windanlagen errichtet werden können als bisher geplant. Gleichzeitig erwartet die Gesellschaft, dass auf der Grundlage des neuen Planungserlasses nun die endgültige Ausweisung der Windenergiegebiete zeitnah erfolgen wird.

(Ende)

Aussender: Aleia Holding AG Adresse: Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Dirk Volkmann Tel.: +49 (0)40 2281 7697 E-Mail: presse@aleia.ag Website: www.aleia.ag

ISIN(s): DE000A161291 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)