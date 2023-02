Jena (ots) -Der IT-Sicherheitshersteller ESET hat seine neueste Version von ESET Cyber Security für macOS vorgestellt. Die Security-Lösung für Mac-Rechner besitzt zahlreiche neue und weiter veredelte Funktionen. Neben dem Schutz vor aktuellen Cyber-Bedrohungen bietet die ESET Cyber Security für macOS nun auch native Unterstützung für ARM, um jederzeit einen perfekten Schutz sicherzustellen. Die Sicherheitssoftware ist in Flächenmarkten, Online-Shops und dem Fachhandel erhältlich.Native Unterstützung von ARMARM-Prozessoren sind in den letzten Jahren - aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und einem gleichzeitig geringen Energieverbrauch - als Chipsatz immer beliebter geworden. Dies hat dazu geführt, dass der ARM-basierte Markt für mobile Computer mittlerweile sowohl beim Umsatz als auch bei den Stückzahlen den herkömmlichen x86-basierten Markt für mobile Computer übertrifft."Wir arbeiten schon seit einiger Zeit an der nativen Unterstützung für ARM-CPUs. Damit bieten wir unseren Kunden mit ihren Apple-Geräten einen noch leistungsfähigeren Schutz", sagt Mária Trnková, Vice President des Consumer- und IoT-Segments von ESET. "Die Änderungen, die wir an der zugrundeliegenden Architektur von ESET Cyber Security für macOS vorgenommen haben, sorgen für mehr Stabilität und höhere Leistung. Das Ergebnis: noch schnelleres und effizienteres Scannen als jemals zuvor."Neue Architektur der ESET Lösung für macOSDie neue Sicherheitsarchitektur von ESET Cyber Security für macOS basiert auf sogenannten Microservices. Das bedeutet, dass die Komponenten auf eine sicherere und leistungsoptimierte Weise ausgeführt werden. Anwender dürfen sich auf höhere Stabilität und Ausfallsicherheit freuen. Die Sicherheitslösung ist zudem schlanker als je zuvor.Microservices sind ressourcenschonender und helfen, Akkulaufzeit zu sparen. Mit anderen Worten: Jede Komponente von ESET Cyber Security für macOS wird nur bei Bedarf gestartet und läuft für die ihr zugewiesene Zeit. Danach wird sie automatisch deaktiviert.Vereinfachter InstallationsvorgangDie aktuelle Version von ESET Cyber Security für macOS verfügt außerdem über ein verbessertes mehrsprachiges Installationsprogramm, das 24 verschiedene Sprachen unterstützt. Bei der Installation wird die voreingestellte Systemsprache automatisch erkannt und genutzt. Bei Bedarf kann dies über die macOS Sprach- und Regionseinstellungen geändert werden.Die ESET-Sicherheitslösung verfügt außerdem über eine neu gestaltete grafische Benutzeroberfläche (GUI), die den dunklen Modus in HiDPI (High Dots Per Inch) vollständig unterstützt und so Ressourcen auf dem Gerät spart. Weitere erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten werden später im Jahr 2023 verfügbar sein.ESET Cyber Security für macOS v7.3 vereint die besten Technologien des europäischen IT-Sicherheitsherstellers, passgenau zugeschnitten für die Bedürfnisse von Mac-Nutzern, darunter:- Anti-Phishing - Schutz vor bösartigen HTTP-Webseiten. Diese versuchen, an sensible Daten wie Benutzernamen, Passwörter, Bankdaten oder Kreditkarteninformationen zu gelangen.- Viren- und Spyware-Schutz - beseitigt alle Arten moderner Bedrohungen, einschließlich Viren, Würmer und Spyware.- Plattformübergreifender Schutz - verhindert, dass sich Malware von macOS auf Windows-Endgeräte ausbreitet und umgekehrt. So wird verhindert, dass das macOS eines Benutzers zu einer Angriffsplattform für Windows-Bedrohungen wird.- ESET LiveGrid Technologie - Whitelisting von sicheren Dateien basierend auf einer Dateireputationsdatenbank in der Cloud.- Web- und E-Mail-Scanning - Scannen von Websites während des Surfens und Überprüfen aller eingehenden E-Mails auf Viren und andere Bedrohungen."ESET Cyber Security für macOS enthält mehrere Schichten von Echtzeitschutz, Anti-Phishing sowie Web- und E-Mail-Schutz. Dies gibt Apple-Nutzern beim Surfen im Internet ein sicheres Gefühl", kommentiert Mária Trnková. "Angetrieben von der fortschrittlichen ESET LiveGrid Technologie kombiniert die Lösung Geschwindigkeit, Genauigkeit und minimale Systemauswirkungen. Dies bedeutet mehr Systemressourcen für die Bedürfnisse der Verbraucher."Über ESET Cybersecurity für macOS v7.3ESET Cybersecurity bietet einen effektiven Basisschutz bei gewohnt optimaler Mac-Performance. Anwender profitieren von sicheren und mehrfach ausgezeichneten Technologien mit leistungsstarken Features. (1 Geräte/ 1 Jahr: 29,95EUR/ 34,95 CHF)Weitere Informationen gibt es auf der ESET Webseite: https://www.eset.com/de/Pressekontakt:ESET Deutschland GmbHChristian LuegHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deMichael KlattePR Manager DACH+49 (0)3641 3114-257Michael.klatte@eset.deFolgen Sie ESET:http://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71571/5440490